ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Днепре водитель забыл поставить автобус на ручник и попал в двойное ДТП: видео необычной аварии

Новина українською →
Днепр, Суббота 30 октября 2021 16:07
В Днепре водитель забыл поставить автобус на ручник и попал в двойное ДТП: видео необычной аварии Пассажирский автобус въехал в припаркованные авто в Днепре (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре из-за невнимательности водителя автобуса возникло тройное ДТП. Отмечается, авария произошла из-за того, что водитель забыл поставить на ручник транспорт и влетел в припаркованные авто.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Так, инцидент произошел на Вокзальной площади Днепра.

На видео можно увидеть, как водитель остановил автобус и выпустил пассажиров. Через некоторое время он также вышел из автобуса, однако забыл поставить его на ручной тормоз.

Поэтому автобус покатился на заднем ходу и в 30 метрах протаранил два припаркованных легковых автомобилей, после чего и остановил свое неуправляемое движение.

К счастью в результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель микроавтобуса сбил полицейского, оформлявшего ДТП. В результате правоохранитель был госпитализирован с травмами головы.

В частности, авария произошла, когда патрульные занимались оформлением протокола об аварии и нарушении ПДД, стоя в первой полосе движения. Поэтому на дороге возникла тянучка и водитель микроавтобуса хотел таким образом ее объехать.

Также мы писали, что в Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей. Как известно, автомобиль несовершеннолетнего на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
LITE
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади