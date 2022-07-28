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Киркоров выступил в Крыму перед ранеными оккупантами и назвал их героями

Фото: Филипп Киркоров отработал деньги в Крыму (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Для российского певца Филиппа Киркорова деньги не пахнут. Так, исполнитель выступил в аннексированном Крыму перед ранеными российскими военными. Киркоров дал концерт на полуострове и назвал военных преступников "героями".

Об приезде певца в Крым сообщают российские СМИ.

Как Киркоров развлекал убийц

Раненых участников так называемой "Операции Z" Киркоров назвал героями, "которые совершили бесценный подвиг". Певец цинично сообщил, что дал себе зарок заглянуть в глаза бойцам.

На сцене певец говорит, что военные отстаивали позиции России на поле боя, а сейчас они на реабилитации в Крыму.

Сколько заплатили Киркорову

Интересно, что Киркоров поехал выступать в Крым не бесплатно. По инсайдерской информации в сети ему заплатили 80 тысяч долларов.

Кстати, его бывшая жена Алла Пугачева уехала из России с мужем Максимом Галкиным после начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак наконец-то вышла в свет и оторвалась на дне рождения сына Киркорова в Москве.

Также мы писали, что, несмотря на отстранение России от Евровидения, туда прорвался Киркоров.

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Филипп Киркоров