Кіркоров виступив у Криму перед пораненими окупантами і назвав їх героями

Як Кіркоров розважав вбивць

Поранених учасників так званої "операції Z" Кіркоров назвав героями, "які здійснили безцінний подвиг". Співак цинічно повідомив, що дав собі зарок зазирнути в очі бійцям.

На сцені співак каже, що військові відстоювали позиції Росії на полі бою, а зараз вони на реабілітації в Криму.

Скільки заплатили Кіркорову

Цікаво, що Кіркоров поїхав виступати в Крим не безкоштовно. За інсайдерською інформацією в мережі йому заплатили 80 тисяч доларів.

До речі, його колишня дружина Алла Пугачова поїхала з Росії з чоловіком Максимом Галкіним після початку повномасштабної війни в Україні.