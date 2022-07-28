RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кіркоров виступив у Криму перед пораненими окупантами і назвав їх героями

Фото: Філіп Кіркоров відпрацював гроші в Криму (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Для російського співака Філіпа Кіркорова гроші не пахнуть. Так, виконавець виступив в анексованому Криму перед пораненими російськими військовими. Кіркоров дав концерт на півострові і назвав військових злочинців "героями".

Про приїзд співака до Криму повідомляють російські ЗМІ.

Як Кіркоров розважав вбивць

Поранених учасників так званої "операції Z" Кіркоров назвав героями, "які здійснили безцінний подвиг". Співак цинічно повідомив, що дав собі зарок зазирнути в очі бійцям.

На сцені співак каже, що військові відстоювали позиції Росії на полі бою, а зараз вони на реабілітації в Криму.

Скільки заплатили Кіркорову

Цікаво, що Кіркоров поїхав виступати в Крим не безкоштовно. За інсайдерською інформацією в мережі йому заплатили 80 тисяч доларів.

До речі, його колишня дружина Алла Пугачова поїхала з Росії з чоловіком Максимом Галкіним після початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак нарешті вийшла в світ і відірвалася на дні народження сина Кіркорова в Москві.

Також ми писали, що, незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення, туди прорвався Кіркоров.

Читайте РБК-Україна в Google News
Філіп Кіркоров