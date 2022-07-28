Киркоров выступил в Крыму перед ранеными оккупантами и назвал их героями
Для российского певца Филиппа Киркорова деньги не пахнут. Так, исполнитель выступил в аннексированном Крыму перед ранеными российскими военными. Киркоров дал концерт на полуострове и назвал военных преступников "героями".
Об приезде певца в Крым сообщают российские СМИ.
Как Киркоров развлекал убийц
Раненых участников так называемой "Операции Z" Киркоров назвал героями, "которые совершили бесценный подвиг". Певец цинично сообщил, что дал себе зарок заглянуть в глаза бойцам.
На сцене певец говорит, что военные отстаивали позиции России на поле боя, а сейчас они на реабилитации в Крыму.
Сколько заплатили Киркорову
Интересно, что Киркоров поехал выступать в Крым не бесплатно. По инсайдерской информации в сети ему заплатили 80 тысяч долларов.
Кстати, его бывшая жена Алла Пугачева уехала из России с мужем Максимом Галкиным после начала полномасштабной войны в Украине.
Ранее мы сообщали, что Ани Лорак наконец-то вышла в свет и оторвалась на дне рождения сына Киркорова в Москве.
Также мы писали, что, несмотря на отстранение России от Евровидения, туда прорвался Киркоров.