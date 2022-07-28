Киркоров выступил в Крыму перед ранеными оккупантами и назвал их героями

Для российского певца Филиппа Киркорова деньги не пахнут. Так, исполнитель выступил в аннексированном Крыму перед ранеными российскими военными. Киркоров дал концерт на полуострове и назвал военных преступников "героями".

Как Киркоров развлекал убийц

Раненых участников так называемой "Операции Z" Киркоров назвал героями, "которые совершили бесценный подвиг". Певец цинично сообщил, что дал себе зарок заглянуть в глаза бойцам.

На сцене певец говорит, что военные отстаивали позиции России на поле боя, а сейчас они на реабилитации в Крыму.

Сколько заплатили Киркорову

Интересно, что Киркоров поехал выступать в Крым не бесплатно. По инсайдерской информации в сети ему заплатили 80 тысяч долларов.

Кстати, его бывшая жена Алла Пугачева уехала из России с мужем Максимом Галкиным после начала полномасштабной войны в Украине.