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Киркоров собрался с концертами в Крым: пригласил раненых россиян и пообещал им "магию"

Филипп Киркоров выступит перед ранеными оккупантами в Крыму (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Филипп Киркоров, который поддерживает войну и убийства мирного населения Украины, проведет концерты в оккупированной Ялте и Феодосии для раненых оккупантов, которых он называет "героями".

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовали крымские Telegram-каналы.

В частности, пока одни оккупанты убивают в Украине мирное население и детей, то Киркоров споет для их собратьев.

На видео Киркоров говорит, что не поедет в госпитали, а приглашает раненых военных на свое шоу. Как они должны попасть туда - неизвестно. Видимо, они должны купить билет на концерт певца и как-то приехать к нему.

Также он обратился к землякам и сказал, что сейчас им надо быть одним целым, поэтому собрался наведаться в украинский Крым. К тому же он заговорил о какой-то "магии", которая случилась на концерте накануне.

"Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", - сказал Киркоров.

Первый концерт Киркорова состоится в Феодосии 26 июля, а 27 - в концертном зале "Юбилейный" в Ялте.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак наконец-то вышла в свет и оторвалась на дне рождения сына Киркорова в Москве.

Также мы писали, что, несмотря на отстранение России от Евровидения, туда прорвался Киркоров.

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Филипп Киркоров