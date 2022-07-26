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Кіркоров зібрався з концертами в Крим: запросив поранених росіян і пообіцяв їм "магію"

Філіп Кіркоров виступить перед пораненими окупантами в Криму (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Філіп Кіркоров, який підтримує війну та вбивства мирного населення України, проведе концерти в окупованій Ялті та Феодосії для поранених окупантів, яких він називає "героями".

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікували кримські Telegram-канали.

Зокрема, поки одні окупанти вбивають в Україні мирне населення та дітей, то Кіркоров заспіває для їхніх побратимів.

На відео Кіркоров говорить, що не поїде в госпіталі, а запрошує поранених військових на своє шоу. Як вони мають потрапити туди - невідомо. Мабуть, вони повинні купити квиток на концерт співака і якось приїхати до нього.

Також він звернувся до земляків і сказав, що зараз їм треба бути одним цілим, то зібрався навідатися в український Крим. До того ж він заговорив про якусь "магію", яка трапилася на концерті напередодні.

"Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я в кримських госпіталях і санаторіях", - сказав Кіркоров.

Перший концерт Кіркорова буде у Феодосії 26 липня, а 27 - у концертному залі "Ювілейний" у Ялті.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак нарешті вийшла в світ і відірвалася на дні народженні сила Кіркорова в Москві.

Також ми писали, що попри відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров.

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Філіп Кіркоров