Киркоров собрался с концертами в Крым: пригласил раненых россиян и пообещал им "магию"

Филипп Киркоров, который поддерживает войну и убийства мирного населения Украины, проведет концерты в оккупированной Ялте и Феодосии для раненых оккупантов, которых он называет "героями".

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовали крымские Telegram-каналы.

В частности, пока одни оккупанты убивают в Украине мирное население и детей, то Киркоров споет для их собратьев.

На видео Киркоров говорит, что не поедет в госпитали, а приглашает раненых военных на свое шоу. Как они должны попасть туда - неизвестно. Видимо, они должны купить билет на концерт певца и как-то приехать к нему.

Также он обратился к землякам и сказал, что сейчас им надо быть одним целым, поэтому собрался наведаться в украинский Крым. К тому же он заговорил о какой-то "магии", которая случилась на концерте накануне.

"Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", - сказал Киркоров.

Первый концерт Киркорова состоится в Феодосии 26 июля, а 27 - в концертном зале "Юбилейный" в Ялте.