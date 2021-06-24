Киркоров против Басты: кто из звезд опасен для Украины, а на кого СБУ "закрыла глаза"

Филипп Киркоров не сможет въехать на территорию Украины поскольку его внесли в "черный список". СБУ включило известного российского певца в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
В "черный список" Киркорова внесли 22 июня. При этом другие российские исполнители могут посещать Украину несмотря на сильное недовольство активистов. В первую очередь речь идет о рэпере Басте, который после гастролей в оккупированном Крыму собрался давать концерты в Украине.
"Вакуленку по закону должны запретить въезд в Украину, поскольку он представляет угрозу национальной безопасности, но нет. Его пускают в Украину. У власти еще есть время исправить ситуацию и не унижать всю страну", - заявил Сергей Стерненко в Facebook.
При этом Басты в "черном списке" сейчас нет. В 2017 году ему запретили въезд в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма. Но ограничение действовало до 16 сентября 2020 года.
Отметим, что в "черном списке" сейчас находится 201 человек. Среди которых не только певцы и певицы, но и актеры, включая Ивана Охлобыстина, Стаса Пьеху, рэпера Гуфа, Валерия Сюткина, Михаила Пореченкова, часть "Хора Турецкого", вокалиста Limp Bizkit Фреда Дерста и других.
В Украине хотят выступать многие российские исполнители. Так, к примеру, на 25 июня в Киеве запланирован концерт группы Кровосток, а 29 июля в Одессе выступит JONY. Российский рэп-дуэт HammAli & Navai даст концерт в Киеве 19 августа, а Мумий Тролль - 4 августа.
При этом некоторые украинские артисты не против выступать с российскими исполнителями. На днях Иван Дорн и Alyona Alyona засветились на новом треке группы Каста.
Видео (YouTube)
Напомним, активисты в Одессе сорвали концерт "крымнашиста" и бывшего российского полицейского Хабиба Шарипова.
Ранее в Украину рвалась российская группа "Фактор-2", которая выступала в Крыму. Артисты разыгрывали билеты на концерт в нашей стране.