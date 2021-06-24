Киркоров против Басты: кто из звезд опасен для Украины, а на кого СБУ "закрыла глаза"

В "черный список" Киркорова внесли 22 июня. При этом другие российские исполнители могут посещать Украину несмотря на сильное недовольство активистов. В первую очередь речь идет о рэпере Басте, который после гастролей в оккупированном Крыму собрался давать концерты в Украине.

"Вакуленку по закону должны запретить въезд в Украину, поскольку он представляет угрозу национальной безопасности, но нет. Его пускают в Украину. У власти еще есть время исправить ситуацию и не унижать всю страну", - заявил Сергей Стерненко в Facebook.

При этом Басты в "черном списке" сейчас нет. В 2017 году ему запретили въезд в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма. Но ограничение действовало до 16 сентября 2020 года.

Отметим, что в "черном списке" сейчас находится 201 человек. Среди которых не только певцы и певицы, но и актеры, включая Ивана Охлобыстина, Стаса Пьеху, рэпера Гуфа, Валерия Сюткина, Михаила Пореченкова, часть "Хора Турецкого", вокалиста Limp Bizkit Фреда Дерста и других.

В Украине хотят выступать многие российские исполнители. Так, к примеру, на 25 июня в Киеве запланирован концерт группы Кровосток, а 29 июля в Одессе выступит JONY. Российский рэп-дуэт HammAli & Navai даст концерт в Киеве 19 августа, а Мумий Тролль - 4 августа.

При этом некоторые украинские артисты не против выступать с российскими исполнителями. На днях Иван Дорн и Alyona Alyona засветились на новом треке группы Каста.

Видео (YouTube)