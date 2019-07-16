Киркоров попал в неприятность по дороге в оккупированный Крым

Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию. Фура с концертным оборудованием и костюмами певца попала в ДТП по дороге в оккупированный Крым. Авария произошла на трассе под Волгодонском в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Водитель одной из двух фур не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет. Машины ехали в Крым, где должен состояться следующий концерт Филиппа Киркорова.

Фура с концертным оборудованием Киркорова попала в ДТП (видео: facebook.com/Светлана Мащенко)

В этих фурах были осветительные приборы, костюмы, косметика, дым-машины, тексты чужих песен и прочие ремейки для выступления. По данным МЧС Ростовской области, сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали фуру из кювета.

В stories Филипп Киркоров радостно сообщил своим поклонникам, что ехать в Крым через Ростов "просто красота".

Филипп Киркоров (видео: facebook.com/Светлана Мащенко)

Ближайший концерт артиста в Крыму пройдет в Феодосии 17 июля, позже он выступит в Евпатории и Ялте.

Напомним, что Киркоров с детьми чуть не разбился в самолете при посадке в аэропорту под Москвой, когда он возвращался самолетом с гастролей в Болгарии.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров признал Крым украинским и рассказал о дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявил, что с радостью бы поехал в Украину, если СБУ снимет запрет.