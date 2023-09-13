Кирило Буданов вступив в аспірантуру у престижний український ВНЗ: що відомо

Чому саме Острозьку академію обрав очільник ГУР

В академії інформацію про те, що Кирило Буданов є у переліку осіб для зарахування в аспірантуру, підтвердили.

Зазначимо, що очільник ГУР є першим у списку на спеціальність "Політологія". За даними рейтингу, він набрав 278,5 балів. Формою навчання вказана вечірня.

Дані із рейтингового списку (скриншот)

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", - розповів ректор Острозької академії Ігор Пасічник для "Суспільного".

Також він наголосив, що це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений до аспірантури. Поки ще нема наказу про зарахування.

"Острозька академія зараз входить у трійку найкращих університетів не тільки в Україні. Якщо УКУ приватний університет, то залишилися Києво-Могилянська академія та Острозька академія. Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим більше, що ми маємо таку спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які якраз пов'язані із питаннями, що стосується військової справи", - зауважив ректор.

Яку освіту уже має Кирило Буданов

Кирило Буданов військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ, який він закінчив у 2007 році.

Відомо, що за рік до закінчення навчання Буданов вирішив перейти в розвідку. Хоча зазвичай з аеромобільного факультету студентів не переводять, бо у десанті завжди бракує кадрів. А сам процес переводу є клопітким.

Після закінчення навчання він служив у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони.