Кирилл Буданов поступил в аспирантуру в престижный украинский вуз: что известно

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поступил в аспирантуру университета "Острожская академия" на специальность "Политология".
Об этом свидетельствуют рейтинговые списки поступающих в аспирантуру.
В академии информацию о том, что Кирилл Буданов находится в перечне лиц для зачисления в аспирантуру, подтвердили.
Отметим, что глава ГУР является первым в списке на специальность "Политология". По данным рейтинга, он набрал 278,5 балла. Формой обучения указана вечерняя.
"В связи с тем, что академию окончил Главнокомандующий, девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", - рассказал ректор Острожской академии Игорь Пасечник для "Суспільного".
Также он подчеркнул, что это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг допущенных в аспирантуру. Пока нет приказа о зачислении.
"Острожская академия сейчас входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Если УКУ частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что у нас такая специальность как "Национальная безопасность" "и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", - отметил ректор.
Кирилл Буданов получил военное образование в Одесском институте Сухопутных войск, который он закончил в 2007 году.
Известно, что за год до окончания учебы Буданов решил перейти в разведку. Хотя обычно с аэромобильного факультета студентов не переводят, потому что в десанте всегда не хватает кадров. А сам процесс перевода является сложным.
После окончания учебы он служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны.
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