Кирилловку снова атакуют медузы: свежие фото с курорта

"Они вернулись. Кирилловка", - подписали снимки в сообществе.

Конечно, немного меньше, чем было еще 2 недели назад, но и этого хватает, чтобы передумать с водными процедурами. На берегу в небольших "бухточках" скапливаются мертвые корнероты, источая отвратительный запах. Зрелище не для слабонервных.

Для справки

Медузы появились на Земле около 650 миллионов лет назад и у некоторых видов есть бесконечный цикл – они могут бесконечно переходить от юной особи до взрослой и обратно много раз. По мнению палеонтологов, медузы на Земле появились даже раньше динозавров.

Самое ядовитое существо на Земле – австралийская коробчатая медуза. Их тело покрыто щупальцами нематоцистами – это крошечные стрелы, которые наполнены ядом.

Медузы снова вернулись в Кирилловку (фото: Запорожье Новости)