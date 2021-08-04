Курорт Коблево сравнили с отдыхом в СССР: лежаки в море и люди друг на друге (видео)
Курорт Коблево отличился ужасными условиями (коллаж РБК-Украина)
Курорт Коблево в Николаевской области отличился ужасными условиями для отдыха и его сравнили с курортом времен СССР.
Об этом рассказали на YouTube-канале Big Family
По словам туристов, море там очень грязное, пляж забит людьми так, что не протолкнуться.
"Людей на пляже много, пройти очень тяжело. Лежаки стоят прямо в море, как их не уносит – я не знаю. Ветер на курорте сильный и большие волны, поэтому море очень грязное", – рассказали отдыхающие.
Отметим, что на улицах курорта совершенно нет людей в защитных масках. Их никто не носит.
Отдыхающие под видео пишут, что такой курорт в последний раз видели во времена Советского союза.
- Нынешний пляж вдоль Коблево – это какой-то совок времен СССР! Подобные картинки я видела в советских документальных фильмах. Вы где-нибудь в Турции видели такое массовое скопление людей на пляже как в Коблево? Ответ ясен – такого бардака там нет. А вот на украинских черноморских пляжах – никакого цивилизованного отдыха для простого народа Украины я что-то не заметила. Просто совок перенесли машиной времени в Коблево и заставили людей возмущаться неухоженностью и необустроенностью украинского пляжа
- Вода грязная, людей тьма. Не понимаю такой отдых, это может для людей, которые живут в отдаленных уголках, чтобы выехать на людей посмотреть себя показать.
- Просто жесть, люди друг на друге, негде даже развернуться.
Как мы писали ранее, на курорте Бердянска медузы выживают туристов, купаться без гидрокостюма нереально.