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Кирилівку знову атакують медузи: свіжі фото з курорту

Автор: Людмила Жукова

Відпочинок в Кирилівці знову не можна вважати комфортним. Справа в тому, що в морі знову можна побачити навалу медуз-корнерортів.

Про це свідчать фотографії, опубліковані в Telegram-каналі "Запоріжжя Новини".

"Вони повернулися. Кирилівка", - підписали знімки в співтоваристві.

Звісно, трохи менше, ніж було ще 2 тижні тому, але і цього вистачає, щоб передумати з водними процедурами. На березі в невеликих "бухточках" скупчуються мертві корнероти, виділяючи огидний запах. Видовище не для людей зі слабкими нервами.

Для довідки

Медузи з'явилися на Землі близько 650 мільйонів років тому й у деяких видів є нескінченний цикл - вони можуть нескінченно переходити від юної особини до дорослої та назад багато разів. На думку палеонтологів, медузи на Землі з'явилися навіть раніше динозаврів.

Найотруйніша істота на Землі - Австралійська коробчата медуза. Їх тіло вкрите щупальцями нематоцистами - це крихітні стріли, які наповнені отрутою.

Медузи знову повернулися в Кирилівку (фото: Запоріжжя Новини)

Як ми писали раніше, курорт Коблево порівняли з відпочинком в СРСР.

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Кирилловка