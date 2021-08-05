Кирилловку снова атакуют медузы: свежие фото с курорта
Отдых в Кириловке снова нельзя считать комфортным. Дело в том, что в море снова можно увидеть нашествие медуз-корнерортов.
Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в Telegram-канале "Запорожье Новости".
"Они вернулись. Кирилловка", - подписали снимки в сообществе.
Конечно, немного меньше, чем было еще 2 недели назад, но и этого хватает, чтобы передумать с водными процедурами. На берегу в небольших "бухточках" скапливаются мертвые корнероты, источая отвратительный запах. Зрелище не для слабонервных.
Для справки
Медузы появились на Земле около 650 миллионов лет назад и у некоторых видов есть бесконечный цикл – они могут бесконечно переходить от юной особи до взрослой и обратно много раз. По мнению палеонтологов, медузы на Земле появились даже раньше динозавров.
Самое ядовитое существо на Земле – австралийская коробчатая медуза. Их тело покрыто щупальцами нематоцистами – это крошечные стрелы, которые наполнены ядом.
Медузы снова вернулись в Кирилловку (фото: Запорожье Новости)
Как мы писали ранее, курорт Коблево сравнили с отдыхом в СССР.