ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кирилівку знову атакують медузи: свіжі фото з курорту

Новость на русском →
Кирилівка, Четвер 05 серпня 2021 10:27
Кирилівку знову атакують медузи: свіжі фото з курорту Кирилівку знову атакують медузи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Відпочинок в Кирилівці знову не можна вважати комфортним. Справа в тому, що в морі знову можна побачити навалу медуз-корнерортів.

Про це свідчать фотографії, опубліковані в Telegram-каналі "Запоріжжя Новини".

"Вони повернулися. Кирилівка", - підписали знімки в співтоваристві.

Звісно, трохи менше, ніж було ще 2 тижні тому, але і цього вистачає, щоб передумати з водними процедурами. На березі в невеликих "бухточках" скупчуються мертві корнероти, виділяючи огидний запах. Видовище не для людей зі слабкими нервами.

Для довідки

Медузи з'явилися на Землі близько 650 мільйонів років тому й у деяких видів є нескінченний цикл - вони можуть нескінченно переходити від юної особини до дорослої та назад багато разів. На думку палеонтологів, медузи на Землі з'явилися навіть раніше динозаврів.

Найотруйніша істота на Землі - Австралійська коробчата медуза. Їх тіло вкрите щупальцями нематоцистами - це крихітні стріли, які наповнені отрутою.

Кирилівку знову атакують медузи: свіжі фото з курортуКирилівку знову атакують медузи: свіжі фото з курортуКирилівку знову атакують медузи: свіжі фото з курортуМедузи знову повернулися в Кирилівку (фото: Запоріжжя Новини)

Як ми писали раніше, курорт Коблево порівняли з відпочинком в СРСР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирилловка
LITE
Ці знаки Зодіаку приречені на успіх в серпні 2021: знайдіть себе серед везунчиків!
Ці знаки Зодіаку приречені на успіх в серпні 2021: знайдіть себе серед везунчиків!