В Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки: "метеорита только не хватает" (видео)

В Кирилловке Запорожской области на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.
Видео опубликовали в сообществе "Солнцеликий Харьков".
Так, на жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.
Кроме того, их размер просто впечатляет. Отдыхающие не на шутку напугались.
В комментариях пользователям стало неловко после увиденного.
Ранее мы сообщали, что грозы и штормы "прогоняют" медуз на украинских курортах.
Также на каких курортах Украины невозможно купаться и почему.