У Кирилівці на зміну нашестю медуз прийшли величезні павуки: "метеорита тільки не вистачає" (відео)

У Кирилівці Запорізької області на зміну нашестя сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.
Відео опублікували у спільноті "Сонцеликий Харків".
Так, на моторошному відео видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були повсюди, на стелі, стінах та підлозі.
Окрім того, їх розмір просто вражає. Відпочивальники не на жарт налякалися.
У коментарях користувачам стало ніяково після побаченого.
Раніше ми повідомляли, що грози та шторми "проганяють" медуз на українських курортах.
Також на яких курортах України неможливо купатися і чому.