У Кирилівці на зміну нашестю медуз прийшли величезні павуки: "метеорита тільки не вистачає" (відео)

Так, на моторошному відео видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були повсюди, на стелі, стінах та підлозі.

Окрім того, їх розмір просто вражає. Відпочивальники не на жарт налякалися.

У коментарях користувачам стало ніяково після побаченого.