RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Кирилівці на зміну нашестю медуз прийшли величезні павуки: "метеорита тільки не вистачає" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Кирилівці Запорізької області на зміну нашестя сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.

Відео опублікували у спільноті "Сонцеликий Харків".

Так, на моторошному відео видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були повсюди, на стелі, стінах та підлозі.

Окрім того, їх розмір просто вражає. Відпочивальники не на жарт налякалися.

У коментарях користувачам стало ніяково після побаченого.

  • У них, походу, теж сезон відпусток! Ось і вирішили, махнути на курорт всім сімейством;
  • Який жах! Немає слів, одні емоції;
  • Падаючого метеорита не вистачає до повної картини;
  • Прокляте місце.

Раніше ми повідомляли, що грози та шторми "проганяють" медуз на українських курортах.

Також на яких курортах України неможливо купатися і чому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирилловка