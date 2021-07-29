В Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему (видео и фото)

Такие мероприятия проводят каждое утро с 05:00 до 06:00. Для этого также используют технику.

По словам директора КП "Развитие курортной зоны" Александра Жеребец, каждое утро с центрального пляжа в период большого накопления медуз коммунальщики вывозили их по 1-1,5 полных тракторных прицепа.

Видео: в Кирилловке на пляжах коммунальщики убирают мертвых медуз

Также в администрации призвали неравнодушных граждан присоединяться к мероприятиям по чистке пляжей от мертвых медуз, как это делают некоторые добровольцы, которые "отдают предпочтение реальным действиям в борьбе с проблемой всех жителей Кирилловки, а не организации и участия в митингах, которые негативно влияют на имидж нашего курорта".

"Такие проблемы надо решать сообща", - отметил Жеребец.

Местные власти и коммунальщики признают, что проблема массового появления медуз на пляжах Кирилловки стала для них едва ли не главной в нынешнем курортном сезоне.

Впрочем, в последнее время - после шторма в Азовском море - медуз значительно уменьшилось на побережье Кирилловки.

В Кирилловке пляжи расчищают от мертвых медуз (фото: krlk.gov.ua)