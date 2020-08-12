У Кирилівці неможливо зайти в море: медузи не винні

Кирилівку штормить (фото: wikimediaby V&A Dudush)

Туристи розповіли про відпочинок в Кирилівці

Відпочинок в Кирилівці зараз трохи затьмарений штормом на морі. Про це розповів український блогер Папа LIFE, який зараз знаходиться на цьому популярному серед наших людей курорті. За словами українця, в морі зараз неможливо зайти через величезні хвилі. Хороші новини полягають в тому, що медузи з Кирилівки поки зникли.

Всі подробиці свого відпочинку блогер опублікував на відео на своєму YouTube-каналі.

Блогер знімав відео на Центральному пляжі курортного селища Азовського моря. Як видно, на відпочинку тут знаходяться досить багато людей, проте купатися в морі не ризикують, заважає невеликий шторм.

"Сьогодні вода чиста, жодної медузи не зустріли. Вода трохи прохолодна, але чиста", - розповів блогер.

За словами українця, на пляжі ракушняк, ходити босими ногами боляче.

Туристи розповіли про відпочинок в Кирилівці

Як ми раніше повідомляли, в Кирилівці відпочиваючі влаштували бурхливі розваги. Вночі троє чоловіків під схвальні вигуки натовпу і запальну музику забралися на дах машини і почали танцювати.