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В Кирилловке начался август: с ним вернулись медузы и не только (видео)

Автор: Людмила Жукова

Отдых в Кирилловке снова доставляет туристам массу неудобств. С наступлением августа на курорт снова вернулись медузы, морские блохи и комары.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Отдыхающие говорят, что в море заходят только самые бесстрашные и отважные.

Отмечается, что щупальца медуз плавают в воде, после выхода из моря невероятно печет тело. Кроме того, докучают отдыхающим и морские блохи.

"А на глубине в нескольких метрах от берега просто "кисель" из медуз. Нет жизни туристам и в вечернее время. Выйти на улицу - то еще испытание, ведь комары просто не дают покоя", - цитирует издание туристов.

В Кирилловку вернулись медузы

Но это еще не все "прелести" отдыха. Сейчас отдыхающие жалуются на нашествие пауков. Они довольно крупных размеров и заползают в дома к туристам.

Как мы писали ранее, в Кирилловке обиделись на митинги из-за медуз и показали, как решают проблему.

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Кирилловка