У Кирилівці почався серпень: з ним повернулися медузи і не тільки (відео)

Відпочиваючі кажуть, що в море заходять тільки безстрашні і відважні.

Відзначається, що щупальця медуз плавають у воді, після виходу з моря неймовірно пече тіло. Крім того, докучають відпочиваючим і морські блохи.

"А на глибині в декількох метрах від берега просто "кисіль" з медуз. Немає життя туристам і у вечірній час. Вийти на вулицю то випробування, адже комарі просто не дають спокою", - цитує видання туристів.

В Кирилівку повернулися медузи

Але це ще не всі "принади" відпочинку. Зараз відпочиваючі скаржаться на навалу павуків. Вони досить великих розмірів і заповзають в будинки до туристів.