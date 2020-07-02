В Кирилловке с баз отдыха десятки "скорых" увозят людей с температурой под 39 градусов

В Кирилловке ночью, 2 июля, "скорые" одна за одной увозили отдыхающих с очень высокой температурой и рядом других симптомов. Стало известно про заболевших из базы отдыха "Днепровские зори" на косе Пересыпь, а также с базы "Лазурные дали".

У всех людей схожие симптомы: температура под 39, рвота, понос. Возможная причина - отравление некачественной едой, пишет местное издание Акцент.

Отмечается, что многие из них - воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта". Они приехали 1 июля в обед, ели в кафе и столовой на базе, а также заказывали пиццу из других баз.

Когда ребята с базы вызвали "скорую", к каретам медиков начали подходить и другие постояльцы базы отдыха с других корпусов, жалуясь на такие же симптомы.

Отметим, что некоторые СМИ пишут про возможность заражения коронавирусом. Якобы сотрудники бригад скорой помощи говорят, что симптомы очень напоминают COVID-19.

На место происшествия приехала разбираться полиция. А в Кирилловском поселковом совете сообщили, что симптомы были выявлены у 43 человек. Часть отдыхающих госпитализирована в инфекционное отделение Акимовской ЦРБ. Всем отдыхающим с температурой сделают тесты на коронавирус.

На еще одной базе отдыха в Кирилловке - "Лазурные дали" - госпитализировали 14 человек: 9 детей и 5 взрослых, сообщает сайт 061.

У заболевших такие же симптомы - температура, рвота и понос. Все они находятся под наблюдением медиков.

Ранее мы писали, что названы лучшие пляжи на курорте Кирилловка.