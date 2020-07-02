У Кирилівці з баз відпочинку десятки "швидких" вивозять людей з температурою під 39 градусів

У Кирилівці вночі, 2 липня, "швидкі" одна за однією відвозили відпочиваючих з дуже високою температурою і рядом інших симптомів. Стало відомо про хворих з бази відпочинку "Дніпровські зорі" на косі Пересип, а також з бази "Лазурні далі".

У всіх людей схожі симптоми: температура під 39, блювання, пронос. Можлива причина - отруєння неякісною їжею, пише місцеве видання Акцент.

Наголошується, що багато з них - вихованці дніпровського клубу дзюдо "Спарта". Вони приїхали 1 липня в обід, їли в кафе і їдальні на базі, а також замовляли піцу з інших баз.

Коли хлопці з бази викликали "швидку", до карет медиків почали підходити й інші постояльці бази відпочинку з інших корпусів, скаржачись на такі ж симптоми.

Зазначимо, що деякі ЗМІ пишуть про можливість зараження коронавірусом. Нібито співробітники бригад швидкої допомоги кажуть, що симптоми дуже нагадують COVID-19.

На місце події приїхала розбиратися поліція. А в Кирилівській селищній раді повідомили, що симптоми були виявлені у 43 осіб. Частина відпочиваючих госпіталізована в інфекційне відділення Акимівської ЦРЛ. Всім відпочиваючим з температурою зроблять тести на коронавірус.

На ще одній базі відпочинку в Кирилівці - "Лазурні далі" - госпіталізували 14 осіб: 9 дітей і 5 дорослих, повідомляє сайт 061.

У хворих такі ж симптоми - температура, блювота і пронос. Всі вони знаходяться під наглядом медиків.

Раніше ми писали, що названі найкращі пляжі на курорті Кирилівка.