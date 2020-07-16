Кирилл Шевченко возглавил Нацбанк: чем успел прославиться главный банкир Украины

Кирилл Шевченко в Верховной Раде (фото: РБК-Украина)

Кирилла Шевченко назначили главой Нацбанка 332 голосами депутатов Верховной Рады

Кирилл Шевченко был назначен новым главой Национального банка Украины в четверг, 16 июля. На этом посту председатель правления "Укргазбанка" сменил Якова Смолия, уволенного в начале июля. Что известно о главном банкире страны - читайте в материале.

Отметим, что вокруг назначения нового главы НБУ некоторое время была интрига, но источники еще до официального назначения Шевченко назвали его одним из главных кандидатов.

Что известно о новом главе Национального банка

Кириллу Евгеньевичу Шевченко 47 лет. Он женат, воспитывает дочь. 11 лет назад был советником Юлии Тимошенко, во время е премьерства.

Имеет огромный опыт работы в банковской сфере - с 1994 года, когда получил диплом Харьковского государственного экономического университета по специальности экономист.

Шевченко родился 25 октября 1972 года в Туле. В конце 80-х почти два года работал ремонтником на шахте им. Ильича в Стаханове под Луганском. После получения высшего образования в Харькове началась его работа в банках.

Сначала в Украинском кредитном банке (сейчас - А-Банк) в должности и. о. начальника сектора привлечения кредитных ресурсов.

Затем с марта по сентябрь в 1995-м работал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

Потом десять лет трудился в банке "Финансы и Кредит", где прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

Кирилл Шевченко с конца 2006-го по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение.

С мая по сентябрь 2009 года был советником главы правительства Юлии Тимошенко.

Интересно, что в это время Украина выходила из финансового и экономического кризиса, который начался во всем мире и накрыл нашу страну осенью 2008 года. Тогда по оценке МВФ, исчисленный в долларах ВВП Украины за 2009 год сократился на 35,6%.

С сентября 2009 года по апрель 2010 года работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк".

С мая 2012 года по август 2014 года - советник главы правления ПАО "Ощадбанк".

С октября 2014 года Шевченко работал первым заместителем, затем - и. о. председателя правления АБ "Укргазбанк". А 28 мая 2015 года возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству).

Добавим также, что после голосования за главу НБУ Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, что Верховная Рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.