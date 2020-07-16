Кирило Шевченко очолив Нацбанк: чим встиг прославитися головний банкір України

Кирила Шевченка призначили головою Нацбанку 332 голосами депутатів Верховної Ради
Кирило Шевченко був призначений новим главою Національного банку України у четвер, 16 липня. На цій посаді голова правління "Укргазбанку" змінив Якова Смолія, звільненого на початку липня. Що відомо про головного банкіра країни - читайте в матеріалі.
Відзначимо, що навколо призначення нового глави НБУ деякий час була інтрига, але джерела ще до офіційного призначення Шевченка назвали його одним з головних кандидатів.
Кирилу Євгеновичу Шевченку 47 років. Він одружений, виховує доньку. 11 років тому був радником Юлії Тимошенко, під час її прем'єрства.
Має величезний досвід роботи в банківській сфері - з 1994 року, коли отримав диплом Харківського державного економічного університету за спеціальністю економіст.
Шевченко народився 25 жовтня 1972 року в Тулі. В кінці 80-х майже два роки працював ремонтником на шахті ім. Ілліча в Стаханові під Луганськом. Після отримання вищої освіти в Харкові почалася його робота в банках.
Спочатку в Українському кредитному банку (зараз - А-Банк) на посаді в. о. начальника сектору залучення кредитних ресурсів.
Потім з березня по вересень 1995-го працював провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".
Згодом десять років працював у банку "Фінанси та Кредит", де пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.
Кирило Шевченко з кінця 2006-го по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу.
З травня по вересень 2009 року був радником глави уряду Юлії Тимошенко.
Цікаво, що в цей час Україна виходила із фінансової та економічної кризи, яка почалася в усьому світі і накрила нашу країну восени 2008 року. Тоді за оцінкою МВФ, обчислений у доларах ВВП України за 2009 рік скоротився на 35,6%.
З вересня 2009 року по квітень 2010 року працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк".
З травня 2012 року по серпень 2014 року - радник голови правління ПАТ "Ощадбанк".
З жовтня 2014 року Шевченко працював першим заступником, потім - в. о. голови правління АБ "Укргазбанк". А 28 травня 2015 року очолив цей банк (94,94% акцій належить державі).
Додамо також, що після голосування за голову НБУ Рада призначила Ольгу Пищанську головою Антимонопольного комітету України.
Нагадаємо, що Верховна Рада 3 липня відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія.