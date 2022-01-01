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Кира Рудык поздравила украинцев с Новым годом: видео

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Суббота 01 января 2022 14:08
Кира Рудык поздравила украинцев с Новым годом: видео Фото: Кира Рудык (facebook.com/kira.rudik)
Автор: Илона Свиридова

Лидер партии "Голос" Кира Рудык обратилась с новогодним поздравлением к украинцам. Она пожелала здоровья, достойного заработка в 2022 году, реализации самых разнообразных проектов.

Видео поздравления Кира Рудык опубликовала в Facebook.

Со своей стороны Рудык также пообещала делать все для того, чтобы мечты украинцев могли осуществиться именно в Украине.

"В уходящем году мы выучили несколько важных уроков. Прежде всего то, что наш внешний враг никуда не делся, что он более жесток и коварен. Но также мы выучили, что не сделаем ни шагу назад. Мы изучили, как важно иметь поддержку надежных партнеров. И теперь точно знаем, кто наши друзья, а кто нет", - сказала Рудик.

Лидер "Голоса" уверена: в уходящем году украинцы выучили, что когда действуют вместе, способны преодолеть любое препятствие. Когда врачи, учителя, военные, предприниматели подставляют друг другу плечо, то совершают настоящие чудеса.

Как стало известно Styler, политик была одета в миди-платье и кейп нежно-молочного цвета от бренда Duality. Дополнили образ серьги Jil Sander и кольцо Guzema.

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Кира Рудик Новый год
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