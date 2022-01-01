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Кіра Рудик привітала українців з Новим роком: відео

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Субота 01 січня 2022 14:08
Кіра Рудик привітала українців з Новим роком: відео Фото: Кіра Рудик (facebook.com/kira.rudik)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик звернулась з новорічним привітанням до українців. Вона побажала здоров'я, гідного заробітку у 2022 році, реалізації найрізноманітніших проектів.

Відео привітання Кіра Рудик опублікувала у Facebook.

Зі свого боку Рудик також пообіцяла робити все для того, щоб мрії українців могли здійснитися саме в Україні.

"У році, що минає, ми вивчили декілька важливих уроків. Перш за все те, що наш зовнішній ворог нікуди не подівся, що він більш жорстокий і підступний. Але також ми вивчили, що не зробимо ані кроку назад. Ми вивчили, як важливо мати підтримку надійних партнерів. І тепер точно знаємо, хто наші друзі, а хто ні", - сказала Рудик.

Лідер "Голосу" певна: у році, що минає, українці вивчили, що коли діють разом, здатні подолати будь-яку перешкоду. Коли лікарі, вчителі, військові, підприємці підставляють один одному плече, то роблять справжні дива.

Як стало відомо Styler, політик була одягнута у міді-сукню і кейп ніжно-молочного кольору від бренду Duality. Доповнили образ сережки Jil Sander та обручка Guzema.

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Кіра Рудик Новий рік
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