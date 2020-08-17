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Кипяченная вода может быть опасна: медики рассказали, чего делать не следует

Автор: Анна Шиканова

Специалисты рассказали, какую опасность для здоровья несет дважды прокипяченная вода

Медики рассказали, что постоянное повторное кипячение воды может пагубно повлиять на здоровье человека. Такая вода может быть очень опасной и содержать в себе вредные вещества.

Как объясняют специалисты, кипятить одну и ту же воды дважды ли более раз – очень опасно для здоровья. Такой комфорт может повлечь за собой серьезные проблемы нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой системы, а также проблемы в области дерматологии. Об этом пишет издание Medecina.ua.

Кроме того, регулярное употребление такой воды может негативно повлиять на женское здоровье, привести к бесплодию, умственной отсталости у детей.

Выяснилось, что чем чаще кипятить воду, тем меньше полезных свойств в ней остается. А вот вполне безобидные компоненты превращаются в опасные. Особенно это касается обычной трубопроводной воды. В ее составе может быть мышьяк, фтор и нитраты.

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В обычном состоянии их количество позволяет защитить воду от вредоносных организмов и не представляют опасности. Однако после нескольких кипячений все эти вещества становятся более опасными. Также они имеют свойство накапливаться в организме человека.

Одноразовое кипячение, по словам специалистов, не несет опасности для здоровья человека. Вода лишается вредных микробов, становится безопасной и теплой. Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит отказаться от повторного кипячения воды и менять воду после каждого нагревания.

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