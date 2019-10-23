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В результате взрыва в центре Киева погиб ветеран АТО

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 01:15
В результате взрыва в центре Киева погиб ветеран АТО
Фото: на месте взрыва в Киеве (facebook.com/Drovosex)

По предварительной информации, второй погибший - охранник офиса, расположенного рядом

В результате взрыва в центре Киева во вторник, 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс" и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-участника АТО Сергея Тищенко в Facebook.

"Киев, Пушкинская, 34 - взрыв унес жизни двух. Сенсей "Купол" ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия", - написал Тищенко.

По словам очевидцев, взрыв произошел у входа в бар "Пророк": на лестнице на улице сидели двое мужчин, один из которых держал в руках гранату, которая взорвалась.

Кроме того, по предварительной информации, второй погибший - охранник офиса, расположенного рядом.

Напомним, в центре Киева на улице Пушкинской вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, женщина получила ранения. По предварительным данным, взорвалась граната в руках одного из мужчин. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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