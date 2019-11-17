Кинули гранату і хотіли втекти: подробиці смертельної НП в київському гуртожитку (відео)

У Києві в гуртожитку прогримів вибух (Фото: колаж РБК-Україна)

Вибух гранати прогримів в кімнаті гуртожитку на другому поверсі

Вибух гранати в гуртожитку у Києві на вул. Карла Маркса, 32, Деснянського району (Троєщина) забрав життя двох людей - це чоловіки у віці до 30 років. Інцидент стався близько дев'ятої вечора 16 листопада в кімнаті будинку, обладнаного як хостел, на другому поверсі. Як розповіли у відділі комунікації столичної поліції, більше в результаті НП ніхто не постраждав.

Місце події оглянули вибухотехніки й інших небезпечних предметів не виявили.

У Києві в гуртожитку на Троєщині прогримів вибух гранати - двоє загиблих (Фото: скріншот)

За словами начальника ГУ Нацполіції в Києві генерала Андрія Крищенка, буде відкрито кримінальне провадження за статтею 155 про умисне вбивство.В результаті вибуху гранати загинули охоронець і робітник на будівництві. Обидва отримали фатальні поранення і померли до приїзду медиків.

Граната вибухнула у гуртожитку на Троєщині (Фото: google.com.ua/maps)

Як передає dtp.kiev.ua, гранат в кімнаті в момент вибуху була на підлозі. Імовірно, її кинули і хотіли втекти. Перший чоловік встиг тільки розвернутися, а другий відскочив приблизно на 3 метри, і після вибуху помер не відразу, а тільки через приблизно 25 хвилин.

Пораненого не встигли спустити вниз, і він помер від зупинки серця. Перший чоловік помер миттєво.

У Києві в гуртожитку на Троєщині прогримів вибух - двоє загиблих (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Також на місці НП працювала слідчо-оперативна група, кілька екіпажів патрульної поліції, співробітники ДСНС і медики.

Яким чином граната потрапила в руки чоловіків - в даний час не відомо.

Всі деталі та обставини події з'ясовуються.

Відео: У Києві в гуртожитку на Троєщині прогримів вибух гранати - двоє загиблих