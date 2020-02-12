Если ты кинул девушку: в Киеве дама жестко отомстила экс-бойфренду

В центре Киева на улице Институтской девушка, которую бросил парень, решила ему отомстить. Она, не долго думая, выбросила все его вещи из квартиры прямо на улицу. После того, как огромное количество вещей оказались на улице, ее задержали полицейские. Блондинка пыталась объяснить стражам правопорядка, что она не виновата.

Полицейские задержали девушку за загрязнение города. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Катерина Зиновьева. Также она опубликовала фото с места "жестокой мести".

"Якщо ти кинув свою дівчину напередодні Дня святого ламантіна, впевнись, що забрав у неї ключі від своєї квартири. Хлопець з Інститутської не перевірив:)￼ Це він зря, конєчно", - написала Зиновьева.

В Киеве девушка отомстила, бросившему ее парню (фото: facebook.com/zyunya)

Пользователи сети отреагировали неоднозначно на поступок обиженной девушки.

Это все ему не нужно.

Нічого правопорушнику за це не буде - у нього ж сіські! Ось якби правопорушення зробив громадянин з членом - він би відчув суворість Закону.

Порча имущества, кража...улыбатся тебе в тюрьме ...билявка.

Оце так невдалі стосунки і винесений покинутою дівчиною "сор із ізби" може породити цілу бурю дискусій щодо гендерної рівності і психології.

Нормальний привід за її рахунок купити нову техніку і меблі.

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