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В Харькове студент-иностранец разнес в хлам авто депутата (фото)

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 12:26
В Харькове студент-иностранец разнес в хлам авто депутата (фото)
В Харькове студент-иностранец разнес автомобиль депутата (Коллаж РБК-Украина)

Студент- иностранец из Египта на евробляхах влетел на большой скорости в припаркованный автомобиль

В Харькове студент-иностранец из Харьковского Национального Университета радиоэлектроники разнес вдребезги автомобиль депутата городского совета Игоря Черняка.

Студент из Египта на машине с европейскими номерами влетел в припаркованный автомобиль депутата на проспекте Науки вечером 20 января. Детали инцидента Игорь Черняк рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что его автомобиль стоял припаркованный по всем правилам ПДД на центральном проспекте Харькова. От удара его автомобиль развернуло на 180 градусов. К счастью, ни в автомобиле Черняка, ни поблизости – никого не было.

В Харькове студент-иностранец разнес в хлам авто депутата (фото)Фото: facebook.com/igor.cherniak

"Ее снесло и развернуло. Полторы тонны массы – снесло. И развернуло – от силы удара. Въехала евробляха. За рулем – студент из Египта. Страховки – нет. Ничего – нет. Въехал в машину – повезло. В машине никого не было. Тоже – повезло! Повезло, что никого не было вокруг! Кроме самой машины", - написал Черняк и добавил, что его автомобиль восстановлению уже не подлежит.

В Харькове студент-иностранец разнес в хлам авто депутата (фото)

Фото: facebook.com/igor.cherniak

Водитель, который совершил ДТП – студент ХНУРЭ, предпоследний курс и почти медалист. Однако он развел руками и отказался даже оплатить эвакуатор для автомобиля депутата.

"Он настолько проникся своей виной, что даже не согласился оплатить эвакуатор для нашей машины на ближайшую СТО. Мол – не до того ему. Не говоря уже об ущербе. Ему было – решительно пофуй", - добавил Черняк.

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