ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Если ты кинул девушку: в Киеве дама жестко отомстила экс-бойфренду

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 20:53
Если ты кинул девушку: в Киеве дама жестко отомстила экс-бойфренду
В Киеве девушка отомстила бывшему парню (Коллаж РБК-Украина)

В центре Киева девушка отомстила парню, который ее бросил

В центре Киева на улице Институтской девушка, которую бросил парень, решила ему отомстить. Она, не долго думая, выбросила все его вещи из квартиры прямо на улицу. После того, как огромное количество вещей оказались на улице, ее задержали полицейские. Блондинка пыталась объяснить стражам правопорядка, что она не виновата.

Полицейские задержали девушку за загрязнение города. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Катерина Зиновьева. Также она опубликовала фото с места "жестокой мести".

"Якщо ти кинув свою дівчину напередодні Дня святого ламантіна, впевнись, що забрав у неї ключі від своєї квартири. Хлопець з Інститутської не перевірив:)￼ Це він зря, конєчно", - написала Зиновьева.

Если ты кинул девушку: в Киеве дама жестко отомстила экс-бойфрендуВ Киеве девушка отомстила, бросившему ее парню (фото: facebook.com/zyunya)

Пользователи сети отреагировали неоднозначно на поступок обиженной девушки.

  • Это все ему не нужно.
  • Нічого правопорушнику за це не буде - у нього ж сіські! Ось якби правопорушення зробив громадянин з членом - він би відчув суворість Закону.
  • Порча имущества, кража...улыбатся тебе в тюрьме ...билявка.
  • Оце так невдалі стосунки і винесений покинутою дівчиною "сор із ізби" може породити цілу бурю дискусій щодо гендерної рівності і психології.
  • Нормальний привід за її рахунок купити нову техніку і меблі.

Если ты кинул девушку: в Киеве дама жестко отомстила экс-бойфрендуСкриншот комментариев

Я люблю детей: в Киеве в метро женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика (видео) В Киеве эвакуировали ж/д вокзал из-за звонка о минировании
Новости Украины Киев
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь