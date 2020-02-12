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Якщо ти кинув дівчину: у Києві дама жорстко помстилася екс-бойфренду

STYLERЖиття    12.02.2020 - 20:53
Якщо ти кинув дівчину: у Києві дама жорстко помстилася екс-бойфренду
У Києві дівчина помстилася колишньому хлопцю (Колаж РБК-Україна)

У центрі Києва дівчина помстилася хлопцеві, який її кинув

У центрі Києва на вулиці Інститутській дівчина, яку кинув хлопець, вирішила йому помститися. Вона, не довго думаючи, викинула усі його речі з квартири прямо на вулицю. Після того, як величезна кількість речей опинилися на вулиці, її затримали поліцейські. Блондинка намагалася пояснити правоохоронцям, що вона не винна.

Поліцейські затримали дівчину за забруднення міста. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Катерина Зінов'єва. Також вона опублікувала фото з місця "жорстокої помсти".

"Якщо ти кинувши свою дівчину напередодні Дня святого ламантіна, впевнись, що забравши у неї ключі від своєї квартири. Хлопець з Інститутської не перевірив:)￼ Це він даремно, конєчно", - написала Зінов'єва.

Якщо ти кинув дівчину: у Києві дама жорстко помстилася екс-бойфрендуУ Києві дівчина помстилася, кинув її хлопця (фото: facebook.com/zyunya)

Користувачі мережі відреагували неоднозначно на вчинок скривдженої дівчини.

  • Це все йому не потрібно.
  • Нічого правопорушнику за це не буде - у нього ж сіські! Вісь якби правопорушення зробив громадянин з членом - він би відчув суворість Закону.
  • Псування майна, крадіжка...улыбатся тобі у в'язниці ...білявка.
  • Оце так невдалі стосунки і винесений покинутою дівчиною "сор із ізби" може породити цілу бурю дискусій щодо гендерної рівності і психології.
  • Нормальний привід за її рахунок купити нову техніку і меблі.

Якщо ти кинув дівчину: у Києві дама жорстко помстилася екс-бойфрендуСкріншот коментарів

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