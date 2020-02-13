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Если ты кинул девушку: история с "местью бывшему" получила феерическое продолжение

STYLERЖизнь    13.02.2020 - 14:05
Если ты кинул девушку: история с "местью бывшему" получила феерическое продолжение
В Киеве история с мстительной девушкой получила продолжение (фото: Facebook)

История с выброшенными вещами в центре города получила продолжение

В центре Киева разыгралась "любовная драма" , в результате которой девушка выбросила все вещи из квартиры якобы возлюбленного. Даму задержали полицейские за загрязнение улицы в центре города. Но все оказалось, не так, как сказала девушка стражам порядка.

О реальной ситуации на улице Институтской рассказал друг мужчины Семен Широчин, из окна которого выбросили вещи. Эта история совсем не связана с любовными страстями.

Дело в том, что эта квартира была сдана девушке, у которой есть проблемы с психикой. Она выбросила из окна не только хозяйские вещи, но и свои.

Если ты кинул девушку: история с &quot;местью бывшему&quot; получила феерическое продолжениеВ Киеве неуравновешенная женщина разгромила квартиру (facebook.com/vladimir.bondarenko3)

"История эта, к сожалению, касается моего знакомого, который эту квартиру сдает, и в которой неадекватная сумасшедшая арендаторша устроила погром, выбросив не свои, а хозяйские вещи. И забрали ее не в полицию, а в психлечебницу. И с которой особо и компенсацию ущерба теперь не взять, потому что она крышей поехавшая. А вы дальше верьте в выдуманную историю про 14 февраля, бросившего парня, экспрессивную девушку и мужик виноват", – написал на своей странице в социальной сети киевлянин Семен Широчин.

Изданию "Сегодня" Семен сообщил, что арендодатель находится в шоке от произошедшего.

"Мой знакомый просто в шоке от происшедшего. Увы, когда сдаешь квартиру, то справку от психиатра не спрашиваешь... Как результат – разгромленная мебель, выброшенные вещи, шокированные соседи. Он приехал на место уже после случившегося и теперь хочет побыстрее забыть этот кошмар", – рассказал Семен Широчин.

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