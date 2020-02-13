Якщо ти кинув дівчину: історія з "помстою колишньому" отримала феєричне продовження

У Києві історія з мстивої дівчиною отримала продовження (фото: Facebook)

Історія з викинутими речами в центрі міста отримала продовження

У центрі Києва сталася "любовна драма" , в результаті якої дівчина викинула всі речі з квартири нібито коханого. Даму затримали поліцейські за забруднення вулиці в центрі міста. Але все виявилося не так, як сказала дівчина правоохоронцям.

Про реальну ситуацію на вулиці Інститутській розповів друг чоловіка Семен Широчин, з вікна якого викинули речі. Ця історія зовсім не пов'язана з любовними пристрастями.

Справа в тому, що ця квартира була здана дівчині, у якої є проблеми з психікою. Вона викинула з вікна не тільки хазяйські речі, але й свої.

У Києві неврівноважена жінка розгромила квартиру (facebook.com/vladimir.bondarenko3)

"Історія ця, на жаль, стосується мого знайомого, який цю квартиру здає, і в якій неадекватна божевільна арендаторша влаштувала погром, викинувши не свої, а хазяйські речі. І забрали її не в поліцію, а в психлікарню. І з якої особливо і компенсацію збитків тепер не взяти, бо вона дахом поехавшая. А ви далі вірте у вигадану історію про 14 лютого, кинув хлопця, експресивну дівчину і мужик винен", – написав на своїй сторінці в соціальній мережі киянин Семен Широчин.

Виданню "Сегодня" Семен повідомив, що орендодавець перебуває в шоці від події.

"Мій знайомий просто в шоці від події. На жаль, коли здаєш квартиру, то довідку від психіатра не питаєш... Як результат – розгромлена меблі, викинуті речі, сусіди шоковані. Він приїхав на місце вже після того, що сталося і тепер хоче якомога швидше забути цей кошмар", – розповів Семен Широчин.