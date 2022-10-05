Вже скоро: українці купуватимуть яйця по 100 гривень (прогноз експерта)

У серпні середня вартість десяти курячих яєць становила 28,5 гривень. Однак вже до кінця цього року експерти прогнозують значне зростання ціни за десяток.

Курячі яйця - це один із найдоступніших за вартістю і найпопулярніших щоденних продуктів харчування серед українців.

Скільки будуть коштувати яйця та в чому причини підвищення вартості - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як змінювалась ціна на курячі яйця

У серпні 2022 року інфляція становила 24%, але ціна десятка курячих яєць за

цей період не лише не зросла, а навіть зменшилася. Однак протягом вересня поточного року ситуація різко змінилася.

Середня вартість десятка курячих яєць порівняно з попереднім місяцем зросла одразу на 72% - до 49 гривень. І з початку жовтня вартість продовжує зростати як у роздрібних продавців, так і у великих торгових мережах.

У чому причина суттєвих здорожчань

Серед основних причин такого різкого подорожчання можна виділити декілька важливих факторів, каже фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

Найперше - це сезонність. Протягом осінньо-зимового періоду вартість яєць традиційно зростає, оскільки збільшується попит на них і зменшується пропозиція на ринку.

В умовах воєнного стану і тимчасового захоплення агресором частини території нашої держави ця проблема лише загострюється.

Обсяг виробництва яєць почав падати не лише у зв’язку зі зміною сезону, але й із припиненням чи значним скороченням діяльності підприємств, які створювали пропозицію на ринку курячих яєць в Україні.

При цьому варто визнати, що і попит серед українців зараз менший, оскільки декілька мільйонів змушені були виїхати за кордон.

Однак з початку серпня у зв’язку з набранням чинності "зернової угоди" почав зростати попит на українську агропродукцію на зовнішньому ринку. Зростає вартість зерна на внутрішньому ринку, що своєю чергою збільшує собівартість виробництва яєць і, відповідно, кінцеву роздрібну ціну.

То скільки коштуватимуть яйця?

За словами експерта, перераховані обставини створюють передумови для того, щоб прогнозувати подальше зростання цін на курячі яйця до кінця цього року на ще близько 10-15%.

Таким чином, середня вартість десятка курячих яєць на кінець року буде

коштувати близько 60 гривень. Водночас вартість десятка найвищої категорії курячих яєць може впритул наблизитися до позначки в 100 гривень.

Починаючи з другого кварталу наступного року вартість курячих яєць у

зв’язку з настанням сприятливих кліматичних умов почне поступово зменшуватися.

Однак не забувайте, що на кінцеву вартість продукції продовжать тиснути інфляційні та девальваційні ризики, зокрема через вартість пального та зерна на внутрішньому ринку.