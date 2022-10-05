Уже скоро: украинцы будут покупать яйца по 100 гривен (прогноз эксперта)

В августе средняя стоимость десяти куриных яиц составила 28,5 грн. Однако уже к концу этого года эксперты прогнозируют значительный рост цены за десяток.

Куриные яйца - это один из самых доступных по стоимости и популярных ежедневных продуктов питания среди украинцев

Сколько будут стоить яйца и в чем причины повышения стоимости - читайте ниже в нашем материале.

Как менялась цена на куриные яйца

В августе 2022 года инфляция составляла 24%, но цена десятка куриных яиц за

этот период не только не вырос, но даже уменьшился. Однако в течение сентября этого года ситуация резко изменилась.

Средняя стоимость десятка куриных яиц по сравнению с предыдущим месяцем выросла сразу на 72% - до 49 гривен. И с начала октября цена продолжает расти как в розничных торговцах, так и в больших торговых сетях.

В чем причина существенных удорожаний

Среди основных причин столь резкого подорожания можно выделить несколько

важных факторов.

Первое - это сезонность. В течение осенне-зимнего периода стоимость яиц традиционно растет, поскольку увеличивается спрос на них и уменьшается предложение на рынке.

В условиях военного положения и временного захвата агрессором части территории нашего государства эта проблема только обостряется.

Объем производства яиц начал падать не только в связи с изменением сезона, но и с прекращением или значительным сокращением деятельности предприятий, создававших предложение на рынке куриных яиц в Украине.

При этом следует признать, что и спрос среди украинцев сейчас меньше, поскольку несколько миллионов вынуждены были уехать за границу.

Однако с начала августа в связи со вступлением в силу "зернового соглашения" начал расти спрос на украинскую агропродукцию на внешнем рынке. Возрастает стоимость зерна на внутреннем рынке, что в свою очередь увеличивает себестоимость производства яиц и, соответственно, конечную розничную цену.

Так сколько будут стоить яйца?

Перечисленные обстоятельства создают предпосылки для того, чтобы

прогнозировать дальнейший рост цен на куриные яйца к концу этого года на еще около 10-15%.

Таким образом, средняя стоимость десятка куриных яиц к концу года будет

стоить около 60 гривен. В то же время стоимость десятка самой высокой категории куриных яиц может вплотную приблизиться к отметке в 100 гривен.

Начиная со второго квартала следующего года стоимость куриных яиц в

связи с наступлением благоприятных климатических условий начнет постепенно уменьшаться.

Однако не забывайте, что на конечную стоимость продукции продолжат оказывать давление инфляционные и девальвационные риски, в частности из-за стоимости топлива и зерна на внутреннем рынке.