Новий фільм Сенцова, мюзикл із Селеною Гомес і свіжий Соррентіно: чому треба відвідати "Київський тиждень критики"

"Київський тиждень критики" у столиці України стартує вже за лічені дні у кінотеатрі "Жовтень".

РБК-Україна (проєкт Styler) та кінокомпанія "Артхаус Трафік" дають вам пʼять причин, чому варто відвідати цей КТК, а також розповідають, коли саме відбудеться фестиваль.

Що відомо про "Київський тиждень критики"

Один з найвідоміших кінофестивалів пройде вже восьмий раз. Він стартує 17 жовтня і триватиме до 23 жовтня.

КТК - це міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині.

У межах цього заходу будуть премʼєрні покази як українських, так і міжнародних стрічок, які досягли успіху на іноземних фестивалях.

Чому треба відвідати "Київський тиждень критики"

Одна з основних причин відвідати фестиваль - це програма, підготовлена відомими й професійними українськими критиками.

Зокрема її підготовкою займались співзасновниця Спілки кінокритиків України і член Європейської кіноакадемії Дарія Бадьйор, режисер та керівник науково-програмного відділу Довженко-Центру Станіслав Битюцький, кінокритик, член FIPRESCI Сергій Ксаверов, а також лекторка курсу про кіно в "Культурному Проекті" Анна Дацюк.



В рамках цьогорічного КТК пройде премʼєра фільму "Реал" Олега Сенцова. Вперше ця стрічка була показана на початку цього року в Карлових Варах. В основі документального фільму лежить бій, що стався навесні 2023 року, знятий камерою режисера, який нині продовжує захищати Україну в лавах Сил оборони.

Власники фестивальних абонементів також зможуть відвідати спеціальний закритий показ фільму "Медовий місяць" української режисерки Жанни Озірної, яка наробила шуму на Венеційському кінофестивалі. Фільм зображує драматичні п'ять днів молодого подружжя, яке опиняється в пастці у власній квартирі під час російської окупації містечка під Києвом.

Ще одна причина відвідати "Київський тиждень критики" - показ мюзиклу "Емілія Перес". Це стрічка французького режисера Жака Одіяра, яка розповідає про голову наркокартелю, що прагне вийти з кримінального бізнесу та стати жінкою. Одну з головних ролей виконала Селена Гомес.

Фільм був представлений на Каннському кінофестивалі, де став одним з фаворитів та отримав Приз журі та Приз за "Найкращу жіночу роль" фестивалю.

Крім того, на "Київському тижні критики" пройде спеціальний показ драми "Партенопа" також з основного конкурсу Канн. Це нова стрічка відомого італійського режисера Паоло Соррентіно, який зняв "Руку Бога" і "Молодого Папу". Сюжет картини розгортається довкола вродливої жінки, названої на честь міфічної сирени. Вона має силу причаровувати людей, однак прагне більшого, ніж просто помічати захоплені погляди.