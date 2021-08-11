Кино независимости: знаковые фильмы, которые изменили Украину

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году украинское кино находилось на разных стадиях своего становления: от возрождения до превращения в узнаваемый в мире бренд.

Styler и знаменитый украинский кинокритик, программный консультант Одесского международного кинофестиваля Алик Шпилюк к 30-летию главного праздника страны собрали топ лучших фильмов, которые по праву являются самыми знаковыми в истории независимой Украины.

"Кислородный голод "(1991 год, режиссер Андрей Дончик)

Мир увидел "Кислородный голод" в 1992 году на Венецианском кинофестивале в программе "Неделя критики", где лента получила награду ассоциации итальянских кинокритиков. Впоследствии фильм был показан на десятках мировых фестивалей, а на Международном кинофестивале в Салониках актер Тарас Денисенко получил приз за "Лучшую главную роль".

Для Андрея Дончика это его дебютный фильм, сценарий к которому по приглашению режиссера написал Юрий Андрухович. В создании истории писатель опирался на свои воспоминания и воспоминания режиссера о собственном опыте службы в армии. Кроме того, "Кислородный голод" - одна из первых украинских киноработ, которая была снята не за государственные, а на частные средства. В частности, инвестором выступила компания "Кобза", основанная украинскими эмигрантами.



"Чувствительный милиционер "(1992 год, режиссер Кира Муратова)

В принципе, любой фильм Киры Муратовой можно было бы включить в этот список, но мы остановимся на ее первой картине эпохи Независимости.

Ироническая комедия 1992 года о рядовом милиционере, жизнь которого меняет найденный в капусте младенец, была номинирована на "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Несмотря на то, что награду "Чувствительный милиционер" не получил, лента стала одной из любимых у зрителя. Фильм остается и сейчас очень актуальным, учитывая повестку дня. "Чувствительный милиционер" - история эмансипации и освобождения от гендерных стереотипов.

Для фильма режиссера характерно использование стилизации под соцреализм. Таким методом она достигала художественной препарации советского образа представителя репрессивной системы, исследуя, где в человеке заканчивается социальное, а где начинается естественное.

"Шамара" (1994 год, режиссер Наталья Андрийченко)

В фильме "Шамара" зритель увидел нетипичную героиню для кино. Это была свободолюбивая девушка, стремящаяся переживать муки любви, не подражая при этом мещанским привычкам.

Зина Шамарина пережила насилие, вышла замуж за одного из преступников и теперь прячет свои романтические чувства к нему. Героиню постоянно ведет от крайностей к крайностям, мужчина зовет ее ведьмой, а соседи - девушкой легкого поведения

Лента "Шамара" Натальи Андрийченко получила приз "За поиск новых выразительных кинематографических средств" на МКФ женского кино в Минске, а саму режиссера наградили призом Федерации женщин-кинематографистов на Киевском МКФ "Молодость".



"Шел трамвай девятый номер" (2002 год, режиссер Степан Коваль)

Степан Коваль задумал этот фильм в конце 90-х, когда украинское кино переживало очень сложные времена, поэтому от идеи до воплощения прошло пять лет. За это время автор дополнил сценарий аутентичными репликами, услышанными в общественном транспорте. Свою работу Коваль создал в технике пластилиновой анимации, которая лучше всего передает замысел фильма, где герои то формируются то в индивидуумы, то в однородную массу.

Сюжет фильма, который знаком жителям всех крупных городов, покорил как зрителей, так и жюри ряда международных кинофестивалей. В 2003 году анимационная лента "Шел трамвай девятый номер" получила "Серебряного медведя" Берлинского МКФ как лучший короткометражный фильм.



"Путники" (2005 год, режиссер Игорь Стрембицкий)

"Путники" - первый украинский короткометражный фильм, который получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Это - меланхолический этюд, в котором мы наблюдаем за психоневрологическим диспансером, электричками, актерским домом ветеранов в Пуще-Водице и за жителями медучреждения.

Несмотря на то, что Игорь Стрембицкий одержал победу в Каннах, долгое время после этого о режиссере не было слышно. Он работал на телевидении и ассистировал другим режиссерам, пока в 2017 году не вернулся с документальным альманахом "Пастухи" ("Вівчарі"), снятым в технологии VR360.



"Назови свое имя "(2006 год, режиссер Сергей Буковский)

Известный украинский документалист Сергей Буковский через разговоры со свидетелями Холокоста рассказал об ужасной трагедии с акцентом не на преступлениях, а на человеческих воспоминаниях, эмоциях и переживаниях, которые вызывает эта рана. В этом фильме впервые украинские евреи, пережившие Холокост, и их спасатели во время Второй мировой войны рассказали на камеру о самом страшном.

Сначала эта лента задумывалась как игровой фильм про Бабий Яр, однако под влиянием Стивена Спилберга, который выступил сопродюсером ленты, превратилась в документальную работу. Режиссера фильма продюсеры выбирали путем длительного кастинга и остановились на Буковскому, среди ярких работ которого лента занимает почетное место.



"Счастье мое "(2010 год, режиссер Сергей Лозница)

"Счастье мое" - первый игровой фильм известного в мире режиссера-документалиста Сергея Лозницы и первый украинский художественный фильм, который был представлен в конкурсной программе Каннского фестиваля, а впоследствии получил главные призы на ряде международных кинофестивалей.

В своих документальных работах Лозница часто прибегал к приему опосредованного наблюдения, впрочем в художественных фильмах режиссер максимально приближается к отдельному человеку, к его инстинктам и порой неоправданно жестоких импульсов. Через героя "Счастье мое" Лозница изобразил обедневшее, озлобленное и окутанное мифами постсоветское пространство.



"Племя" (2014 год, режиссер Мирослав Слабошпицкий)

Лента "Племя" стала первым фильмом в мире, полностью снятым на жестовом языке без субтитров, интертитров или закадрового голоса. Фильм получил премию Европейской киноакадемии ("Открытие года") и три приза "Недели критики" Каннского кинофестиваля (Гран-при, награда "Откровение" и награда фонда Gan). В списке лучших фильмов в истории украинского кино фильм занимает четвертое место.

Во время написания сценария Слабошпицкий опирался на собственные воспоминания из детства. Напротив его школы располагался интернат для детей с нарушениями слуха и режиссер часто наблюдал за драками между учениками двух школ. Так в 2010 году возник короткометражный фильм "Глухота", который впоследствии трансформировался в дебютный полный метр Слабошпицкого - "Племя".



"Моя бабушка Фанни Каплан "(2016 год, режиссер Елена Демьяненко)

В исторической драме "Моя бабушка Фанни Каплан" режиссер Елена Демьяненко показывает свою версию истории, которую когда-то знал каждый советский школьник.

Героиня разрывается между отношениями с двумя мужчинами и эти чувства толкают ее на отчаянные шаги. В итоге ее обвиняют в покушении на убийство Ленина. Таким образом фильм становится неким актом декоммунизации и демифологизации той эпохи и ее событий.

Самобытность и абсолютно неповторимая атмосфера фильма, продуманного до мельчайших деталей, принесла ленте две премии "Золота Дзиґа" и приз лучшему актеру Национального конкурса 7-го ОМКФ.



"Атлантида" (2019 год, режиссер Валентин Васянович)

Антиутопия Валентина Васяновича "Атлантида" стала событием 2019 года. Фильм получил главный приз секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля и стал "Лучшим фильмом" Международного конкурса 11-го ОМКФ.

Автор сочетает в фильме игровое с документальным, как он это практиковал в предыдущей ленте "Уровень черного". Примечательно, что в "Атлантиде" главные роли исполнили не профессиональные актеры, а военные, которые фактически играли самих себя.



"Плохие дороги "(2020 год, режиссер Наталья Ворожбит)

В прошлом году известная драматург и сценаристка Наталья Ворожбит дебютировала как режиссер. Ее фильм "Плохие дороги" получил приз в программе "Неделя критики" 77-го Венецианского международного кинофестиваля, три награды Национальной премии кинокритиков "Кіноколо" и четыре премии "Золота Дзиґа".

Фильм "Плохие дороги" возник из одноименной пьесы автора. В основе ленты - несколько новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит у линии фронта. К сожалению, успех ленты не успел сполна увидеть ее продюсер Юрий Минзянов, которого не стало осенью 2020 года.



Добавим, что большинство из этих фильмов можно будет посмотреть в рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 14 по 21 августа. Ленты будут показаны в программе украинской ретроспективы "Независимые", созданной совместно с Довженко-Центром.