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Кінець зими 2023 збагатить цих щасливчиків: хто вони – обрані знаки Зодіаку

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2023 приготував обраним знакам Зодіаку фінансові сюрпризи. Астрологи кажуть, що ці щасливчики можуть суттєво "піднятися" до кінця зими.

Про це пишуть Fakty.

Телець

Цей місяць обіцяє Тельцям успіх у фінансовій сфері. У представників знака з'являться нові джерела прибутку. Але про своє здоров'я зірки радять дбати ретельніше. Не варто ігнорувати легкі симптоми недуги, щоб не посилювати ситуацію.

Стрільці

Лютий для Стрільців - плідний період у плані роботи. Зараз представники знаку зможуть по-максимуму виявити свій потенціал та покращити свій добробут. Але неприємною "ложкою дьогтю" може стати загострення хронічних захворювань. Порада зірок - вчасно зайнятися їхньою профілактикою.

Козеріг

Розташування зірок обіцяє Козерогам успіх у фінансових питаннях. Є можливість втілити в життя давні плани - придбати речі, про які ви давно мріяли, або зробити вигідні капіталовкладення. У любовних справах самотнім серцям лютий обіцяє перспективні знайомства. Ви можете знайти своє кохання.

Раніше ми писали, що чекає всі знаки Зодіаку Ведичного гороскопу.

Крім того, дізнайтеся, що готує гороскоп друїдів всім знакам за стародавньою системою кельтів.

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