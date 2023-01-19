RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конец зимы 2023 года обогатит этих счастливчиков: кто они – избранные знаки Зодиака

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2023 года приготовил избранным знакам Зодиака финансовые сюрпризы. Астрологи говорят, что эти счастливчики могут существенно "подняться" к концу зимы.

Об этом пишут Fakty.

Телец

Этот месяц Тельцам обещает успех в финансовой сфере. У представителей знака появятся новые источники дохода. Но о своем здоровье звезды советуют заботиться более тщательно. Не стоит игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.

Стрельцы

Февраль для Стрельцов – плодотворный период в плане работы. Сейчас представители знака смогут максимально определить свой потенциал и улучшить свое благосостояние. Но неприятной "ложкой дегтя" может стать обострение хронических заболеваний. Совет звезд – вовремя заняться их профилактикой.

Козерог

Расположение звезд обещает Козерогам успех в финансовых вопросах. Есть возможность воплотить в жизнь давние планы - приобрести вещи, о которых вы давно мечтали, или сделать выгодные капиталовложения. В любовных делах одиноким сердцам февраль сулит перспективные знакомства. Вы можете найти свою любовь.

Раньше мы писали, что ждет все знаки Зодиака Ведического гороскопа.

Кроме того, узнайте, что готовит гороскоп друидов всем знакам по древней системе кельтов.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскоп