Який туалетний папір безпечний для здоров'я. Є лише 3 ознаки

При купівлі продуктів харчування в магазинах ми зазвичай обираємо перевіреного виробникам. А при покупці туалетного паперу ми часто тягнемося до того товару, що дешевше або купуємо те, що є в торговій точці.

Як правильно вибирати туалетний папір, щоб не завдати шкоди здоров'ю своїх близьких – читайте у матеріалі нижче.

Туалетний папір та його особливості

Для більшості споживачів у туалетному папері є лише дві відмінності – колір та ціна. Сірий папір зазвичай коштує дуже дешево, білий - виглядає краще і коштує дорожче. Але насправді відмінностей такого паперу значно більше.

Туалетний папір виготовляється з целюлози, вторинної або змішаної сировини. Найдорожчий та якісний папір роблять із целюлози. Вона розчиняється у воді та не забруднює каналізацію. У складі дорогого паперу немає свинцю та хлору, і він значно м'якший.

Однак багато українців віддають перевагу рулонам із вторинної сировини. Вони значно дешевші й папір щільніший. Тим більше, що в Україні є вітчизняні перевірені виробники, які виготовляють такий папір за санітарними нормами та додаванням антисептиків.

На полицях магазинів є ще й ароматизований туалетний папір. Він найдорожчий, а у складі кислотно-лужний баланс перевищує нормальний рівень PH шкіри. А це, за словами вчених, нерідко призводить до запальних процесів.

І останній варіант – різнокольоровий туалетний папір. Він приваблює своїм виглядом, але і з ним варто бути обережнішими – у складі є барвники, які можуть викликати алергію чи подразнення.

До того ж туалетний папір розрізняють за кількістю шарів. Як правило, два шари - папір м'якший і дешевший. Три шари та більше - щільніший, міцніший папір, який відмінно вбирає воду.

Як може нашкодити неякісний туалетний папір

Більше половини населення України користується низькосортним сірим туалетним папером. Постійне використання такого паперу може підвищити ризик виникнення подразнень, запалень та геморою.

Для цього паперу використовують не перероблену макулатуру, у якій можуть бути за даними різних досліджень залишки свинцю. Метал потрапляє у папір зі старих газет, на яких друкували фарбою із цим елементом.

Ще в такий папір часто потрапляє тирса, яка може травмувати чутливі частини тіла.

Як виглядає якісний туалетний папір

Найкращий туалетний папір відрізняється за матеріалом - він має бути виготовлений на 100% з целюлози.

Папір з малюнком зазвичай хороший - чим він опукліший і цікавіший, тим краще. Річ у тому, що малюнок на папері зазвичай роблять не для краси, а щоб підвищити міцність виробу.

Ну і третя, важлива ознака - якісний туалетний папір вбирає краплю води за 5 секунд.

Крім того, папір повинен бути білий, однотонний, без барвників та ароматизаторів.

Для використання варто також вибирати рулони із 3 або 4 шарами.