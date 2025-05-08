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Конец вечным спорам: 134-летний патент раскрыл единственный правильный способ вешать туалетную бумагу

Четверг 08 мая 2025 21:25
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Конец вечным спорам: 134-летний патент раскрыл единственный правильный способ вешать туалетную бумагу Как вешать туалетную бумагу согласно инструкции от 1891 года (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Споры относительно того, как правильно вешать рулон туалетной бумаги, ведутся с момента его изобретения. В интернете существует множество инструкций, картинок и советов. Однако точку в этом вопросе поставил патент от 1891 года.

Как правильно вешать рулон туалетной бумаги, согласно патенту 1891 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science.

Вы не поверите, но теме "как вешать туалетную бумагу" посвящена даже целая статья в Википедии - там четко расписано, почему стоит вешать именно так, а не по-другому.

Объясняется, что уменьшает риск передачи микробов, как легче найти конец рулона, как выглядит лучше и даже в каком положении труднее размотать этот рулон домашним животным.

Но точку в десятилетиях споров может поставить патент, выданный еще в 1891 году, то есть 134 года назад, на перфорированную туалетную бумагу. И в том патенте есть фотография, где четко указано, как именно должен быть размещен рулон туалетной бумаги.

Изобретатель перфорированной туалетной бумаги Сет Вилор показал на картинке свое новое футуристическое творение и отметил, что бумага должна подниматься вверх и наматываться на рулон.

Конец вечным спорам: 134-летний патент раскрыл единственный правильный способ вешать туалетную бумагу

Как правильно вешать туалетную бумагу (скриншот)

Стоит добавить, что идея перфорированной туалетной бумаги была сначала запатентована компанией Wheeler's Albany Perforated Wrapping Paper Company в 1871 году. Но в 1891 году был выдан еще один патент - на бумагу в рулонном виде, которая должна предотвращать чрезмерные отходы.

"С момента появления рулонов бумаги... было запатентовано много устройств, предназначенных для предотвращения отходов. Но все усилия в этом направлении были направлены не на рулон бумаги, а именно на конструкцию держателей для рулонов, оснащенных средствами, которые предотвращают свободное разматывание рулона и приводят к разделению листов по одному в точках их соединения. Мой улучшенный рулон можно использовать на простейших держателях", - писал в своем патенте Сет Вилор.Конец вечным спорам: 134-летний патент раскрыл единственный правильный способ вешать туалетную бумагуКак правильно пользоваться рулонами туалетной бумаги (фото: база патентов в Google)

Итак, теперь есть четкая официальная инструкция о том, как должна висеть туалетная бумага и вы имеете полное право пойти в ванную комнату и повесить ее согласно патенту 1891 года.

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