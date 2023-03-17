Кінець світу за календарем майя: що насправді про апокаліпсис думала древня цивілізація

Як з'явилася теорія про апокаліпсис за календарем майя

Календарі майя складалися з циклів, які були синхронізовані різними способами. Ці комбінації утворювали нові, довші цикли. Ця мезоамериканська календарна система почала поширюватися на весь регіон, починаючи з 1100 року до н.е.

Календар майя складався з двох систем - Хааб із 365 днів, і Тцолкін із 260 днів.

Кожне довге літочислення складалося з 5 126 років і поділялося на 13 періодів тривалістю приблизно в 394 роки. Майя почали відлік останнього Великого літочислення 11 серпня 3114 року до н.е. і 13-й відрізок цього циклу мав закінчитися 21 грудня 2012 року.

Цей древній календар подібний до нашого тим, що кінець літочислення одразу ж супроводжувався початком наступного. Жодні археологічні джерела не засвідчують, що древні майя вірили, що коли-небудь настане апокаліпсис, тим паче у кінці періоду їхнього календаря.

Таке помилково тлумачення їхнього календаря з'явилося після публікації книги письменника Хосе Арґуельєс у 1987 році. У своєму виданні він витлумачив календар майя як відлік часу до кінця світу. Цю теорію "підхопили" прихильники апокаліпсиса й вона поширилася світом.

Фрагмент календаря майя довгого рахунку (фото: Вікіпедія)

Пророцтво з Тортугеро й археологічні знахідки

Тортугеро - стародавнє святилище або гробниця в південному мексиканському штаті Табаско. Її датують 7 століттям н. е. Науковці припускають, що вона зведена на честь місцевого правителя.

Під час археологічних розкопок вчені натрапили на напис, відомий як "Пам'ятник Тортугеро 6". У ньому було загадкове посилання на 13 відлік календаря мая.

Це єдина згадка про кінець Мезоамериканського календаря довгого рахунку, які науковцям вдалося коли-небудь знайти. Втім вони не змогли її повністю перекласти. Деякі частини тексту були втрачені - частина знаків вицвіли. У тій частині, що вдалося розшифрувати, згадується про повернення бога Болон-Йокте. Він асоціюється з війною і створенням.

У 1996 році, археологи Девід Стюарт і Стівен Г'юстон оприлюднили частину тексту під назвою "Пророцтво з Тортугеро". Самі дослідники не стверджували, що це древнє послання є пророцтвом кінця світу, але прихильники апокаліпсиса сприйняли це за підтвердження, що саме у 2012 році все живе перестане існувати.

Проте подальші вивчення напису з Тортугеро показали, що, скоріш за все, текст ніяк не стосуються подій після закінчення календаря і там не йдеться про кінець світу. В описі просто йдеться про завершення Мезоамериканського календаря довгого рахунку.

Чи вірили майя у кінець світу

Древні майя очікували, що після закінчення попереднього відліку часу почнеться новий. Дослідники не знайшли жодного артефакту із згадкою про Судний день, про планетарний вибух чи інопланетних прибульців. Науковці стверджують, що майя навіть не сумнівалися, що 22 грудня 2012 року настане новий день.

Археологи знайшли найдавніші й найповніші астрономічні таблиці мая в місті Султун, Гватемала. Ці календарі мали розрахунок щонайменше на 7 000 років майбутнього. Це зайвий доказ того, що календар майя не закінчувався у 2012 році. Тобто самі майя ніколи не вірили і не прогнозували кінця світу.