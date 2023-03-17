Конец света по календарю майя: что на самом деле об апокалипсисе думала древняя цивилизация

Как появилась теория об апокалипсисе по календарю майя

Календари майя состояли из циклов, синхронизированных различными способами. Эти комбинации образовывали новые, более длинные циклы. Эта мезоамериканская календарная система начала распространяться по всему региону, начиная с 1100 года до н.э.

Календарь майя состоял из двух систем - Хааб из 365 дней, и Тцолкин из 260 дней.

Каждое долгое исчисление состояло из 5 126 лет и делилось на 13 периодов продолжительностью примерно в 394 года. Майя начали отсчет последнего Великого летоисчисления 11 августа 3114 г. до н.э. и 13-й отрезок этого цикла должен был закончиться 21 декабря 2012 года.

Этот древний календарь подобен нашему тем, что конец исчисления сразу же сопровождался началом следующего. Никакие археологические источники не свидетельствуют, что древние майя верили, что когда-нибудь наступит апокалипсис, тем более в конце периода их календаря.

Такое ошибочное толкование их календаря появилось после публикации книги писателя Хосе Аргуэльес в 1987 году. В своем издании он истолковал календарь майя как отсчет времени до конца света. Эту теорию "подхватили" приверженцы апокалипсиса и она распространилась по миру.

Фрагмент календаря длинного счета майя (фото: Википедия)

Пророчество из Тортугеро и археологические находки

Тортугеро - древнее святилище или гробница в южном мексиканском штате Табаско. Ее датируют 7 веком н. е. Ученые предполагают, что она возведена в честь местного правителя.

Во время раскопок археологи наткнулись на надпись, известную как "Памятник Тортугеро 6". В ней была загадочная ссылка на 13 отсчет календаря мая.

Это единственное упоминание о конце Мезоамериканского календаря длинного счета, которое ученым удалось когда-нибудь найти. Впрочем, они не смогли его полностью перевести. Некоторые части текста были утрачены - часть знаков выцвела. В той части, что удалось расшифровать, упоминается о возвращении бога Болон-Йокте. Он ассоциируется с войной и сотворением.

В 1996 году археологи Дэвид Стюарт и Стивен Хьюстон обнародовали часть текста под названием "Пророчество из Тортугеро". Сами исследователи не утверждали, что это древнее послание является пророчеством конца света, но сторонники апокалипсиса восприняли это за подтверждение, что именно в 2012 году все живое перестанет существовать.

Однако дальнейшие изучения надписи из Тортугеро показали, что, скорее всего, текст никак не касается событий после окончания календаря и речь не идет о конце света. В описании просто говорится о завершении Мезоамериканского календаря длинного счета.

Верили ли майя в конец сета

Древние майя ожидали, что по истечении предыдущего отсчета времени начнется новый. Исследователи не нашли ни одного артефакта с упоминанием о Судном дне, о планетарном взрыве или инопланетных пришельцах. Ученые утверждают, что майя даже не сомневались, что 22 декабря 2012 наступит новый день.

Археологи нашли самые древние и полные астрономические таблицы мая в городе Султун, Гватемала. Эти календари имели расчет не менее чем на 7 000 лет будущего. Это лишнее доказательство того, что календарь майя не заканчивался в 2012 году. То есть сами майя никогда не верили и не прогнозировали конец света.