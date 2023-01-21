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Кінець січня 2023 завалить щастям ці знаки Зодіаку: прогноз астрологів

Гороскоп на тиждень (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень, з 23 по 29 січня розповість про знаки Зодіаку, яким кінець місяця принесе успіх і шанси покращити своє життя.

Дієві поради астрологів – читайте нижче в матеріалі Styler.

Лев

Для Левів настав час розкрити свій потенціал. Можливо, умови для самовираження не зовсім вас влаштовуватимуть, але саме зараз формуються перспективи на тривалий термін.

Цей тиждень – один із визначальних у році для представників знаку.

Терези

Зустрічі та події цього тижня для Терезів можуть бути доленосними. При цьому астрологи радять подіям дати вільного ходу, а від можливих проблем не втікати.

До четверга рекомендується провести всі важливі зустрічі, оформити угоди, що працюватимуть на вас якийсь час.

Скорпіон

Ваша здатність справлятися з форсмажорними обставинами допоможе вам стати цього тижня переможцем.

Астрологи радять бути пильними, інтуїція підкаже, які сфери життя потребують зміцнення й більш уважного ставлення.

Раніше ми писали, що чекає всі знаки Зодіаку згідно з Ведичним гороскопом на 2023 рік.

Також ми писали, яким знакам Зодіаку пощастить у лютому 2023.

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