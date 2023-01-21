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Конец января 2023 завалит счастьем эти знаки Зодиака: прогноз астрологов

Гороскоп на неделю (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 января, расскажет о знаках Зодиака, которым конец месяца принесет успех и шансы улучшить свою жизнь.

Действенные советы астрологов – читайте ниже в материале Styler.

Лев

Для Львов пора раскрыть свой потенциал. Возможно, условия для самовыражения не совсем будут устраивать вас, но именно сейчас формируются перспективы на длительный срок.

Эта неделя – одна из определяющих в году для представителей знака.

Весы

Встречи и события этой недели для Весов могут быть судьбоносными. При этом астрологи советуют событиям дать свободный ход, а от возможных проблем не убегать.

До четверга рекомендуется провести все важные встречи, оформить сделки, которые будут работать на вас некоторое время.

Скорпион

Ваша способность справляться с форсмажорными обстоятельствами поможет вам стать победителем на этой неделе.

Астрологи советуют быть бдительными, интуиция подскажет, какие сферы жизни нуждаются в укреплении и внимательном отношении.

Ранее мы писали, что ждет все знаки Зодиака согласно Ведическому гороскопу на 2023 год.

Также мы писали, каким знакам Зодиака повезет в феврале 2023 года.

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