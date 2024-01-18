Кінець епохи. Королівська пара заявила про розлучення

Що відомо про розлучення

Наслідний принц Лека II та принцеса Елія Захарія заручилися у 2010 році, а у 2016 році зіграли пишне королівське весілля. 43-річний принц і його 40-річна дружина претендували на трон, що нині не існує, після розпаду албанської монархії в 1943 році.

Однак пара була шанована жителями Албанії та завоювала серця публіки з моменту одруження. У шлюбі у них народилася донька, яка здобула титул принцеси і її назвали Джеральдін - на честь прабаби, королеві Джеральдін.

"Привіт, друзі та доброзичливці, цим повідомленням я офіційно повідомляю вам, що принц Лека та Елія Захарія погодилися розірвати свій шлюб. Оскільки шлюб втратив свою функцію, вони побачили спосіб вирішити його за взаємною згодою, розпочавши необхідні юридичні процедури", - сказано в повідомленні. на сторінці принца.

"Попри довіру до інституту сім'ї, принц Лека вважає, що цінності взаємної поваги та розуміння ляжуть в основу відносин у їхній безперервності, мотивом яких буде зростання та освіта принцеси Джеральдін. Духовне та фізичне благополуччя дівчинки залишиться в центрі їхньої уваги, присвяченої забезпеченню щасливої та безпечного життя Джеральдін", - додав принц.

Крім того, наголошується, що принц не даватиме жодних подальших коментарів і висловлює прохання поважати його право на недоторканність приватного життя в цьому питанні.

Весілля принца Лекі та Елії (фото: Getty Images)

Історія сім'ї Зога

Королева Джеральдін була одружена з королем Зогом I, який був першим монархом Албанії після того, як вона здобула незалежність від Османської імперії, але залишив свою батьківщину в 1939 році, коли Італія окупувала балканську державу.

Попри розпад монархії, син Зога, король Лека I, залишався головою Будинку Зогу та претендентом на престол до своєї смерті у 2011 році, його спадкоємцем став єдиний син Лека II.

Наслідний принц навчався у Королівському військовому коледжі Сандхерсті та працював радником президента Албанії. Він змінив батька на посаді голови Будинку Зогу та титульного короля албанців.

Оскільки у Лекі II нині немає синів, його нинішнім спадкоємцем є Скендер Зогу, двоюрідний брат, якого колись вигнали.

Принц також працював радником у Міністерстві закордонних справ, Міністерстві внутрішніх справ та Канцелярії президента Албанії.

Принц Лека з дочкою Джеральдін (фото: instagram.com/princleka)

Що відомо про принцесу Елію

Елія Захарія - албанська актриса, співачка та спадкова принцеса албанців. Вона народилася 1983 року в сім'ї актриси. Її молодший брат – актор та кінорежисер.

2002 року Елія закінчила Національну художню школу Йордана Місьї в Тирані за спеціальністю "мистецтво та сценографія". Далі вона переїхала до Парижа, де познайомилася із принцом Лекою.

2005 року вона закінчила Національну консерваторію Бордо за спеціальністю "художня драма" та почала займатися у приватній французькій драматичній школі "Курси Флоран", а 2010 року - закінчила Університет Париж VIII за спеціальністю сценічна майстерність.

Після заміжжя очолила Фонд королеви Джеральдін, некомерційну організацію, засновану королівським будинком і що допомагає нужденним албанським сім'ям і дітям.

Окрім того, зараз принцеса працює в Албанському національному театрі.